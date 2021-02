Cidades Goiânia tem fevereiro mais chuvoso dos últimos 19 anos Faltando dois dias para o fim do mês, capital já recebeu 395 milímetros de chuva, conforme medição do Inmet

Até a manhã desta sexta-feira (26), Goiânia já havia registrado 395 milímetros (mm) de chuvas durante o mês de fevereiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia em Goiás (Inmet), o número representa 78% a mais que os 223 mm esperados para o período. Com isso, a capital registra o mês de fevereiro mais chuvoso dos últimos 19 anos. A chefe do Inmet em Goi...