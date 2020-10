Cidades Goiânia tem dia mais quente dos últimos cinco anos pela segunda vez Temperatura na capital chegou a 39,8ºC neste sábado (3). Massa de ar quente e seco domina a região Centro-Oeste do país

As altas temperaturas de 2020 voltaram a bater recorde em Goiânia. Neste sábado (3) foi registrada a temperatura máxima de 39,8ºC, maior dos últimos cinco anos. Na última terça-feira, 29 de setembro, a capital havia batido o mesmo recorde, com 39ºC. A terceira e a quarta posição do dia mais quente também foram em 2020, no dia 30 de setembro, com 38,9ºC, e no dia 2 de outubro com 38,6ºC....