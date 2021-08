A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou dez postos de vacinação contra a Covid-19 para pessoas sem comorbidades a partir de 33 anos, nesta segunda-feira (2). A aplicação da primeira dose está sendo realizada apenas por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. O formato drive-thru está suspenso até a chegada de novas doses ao Estado.

A segunda dose da Astrazeneca com aprazamento para os dias 3 e 4 de agosto está sendo aplicada em três escolas municipais, na Igreja de Cristo e no Salão Comunitário Jesus Bom Pastor. A da Pfizer, em seis unidades de saúde. Para ambas não é preciso agendar e o atendimento é realizado conforme a inicial do nome (A a L de 8h às 12h e M a Z, de 12h às 16h). Já aqueles que estão com o reforço da Coronavac em atraso podem ir até a Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste.

Trabalhadores da saúde, educação e pessoas com deficiências ou comorbidades podem receber a primeira dose no CFS Leste Universitário, com agendamento, das 8h às 17h. Já as gestantes e puérperas devem ir à UPA Dr. Domingo Viggiano, que atende por demanda espontânea entre 8h e 17h.