Goiânia tem chuva após 130 dias de seca

Após 130 dias de seca, a chuva prevista para esta quarta-feira (25) em Goiânia já chegou a alguns bairros da cidade e da região metropolitana da capital. No fim desta tarde, a precipitação foi registrada nas proximidades do aeroporto de Goiânia, na Região Norte do município; no Setor Cidade Jardim, na Região Central; no Setor São Francisco, na Região Oeste; e na r...