Goiânia confirmou 28 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e tem, agora, 2.624 pessoas que testaram positivo para Covid-19. Entre as confirmações, mais uma morte foi registrada e a Capital agora tem 79 óbitos pela doença.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) emitiu o boletim no início da noite desta segunda-feira (8), que ainda mostra que as mulheres ainda são maioria dos infectados. Elas somam 1.415 casos e os homens, 1.209. A pasta também informou que, do total, 1.938 não trabalham na saúde, diferente de outros 591 que prestam algum tipo de serviço, direto ou indireto, para unidades de saúde. Outros 95 casos estão em investigação.

A SMS também informou que já concluiu 963 investigações e que, destes, 768 não precisaram de internação. Outras 195 internaram, sendo 120 delas, o que representa 62%, em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Dos casos com investigação concluída, 732 estão curados, 33 seguem internados e 149 continuam isolados.