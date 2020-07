Goiânia tem, nesta sexta-feira (10), 9.363 casos do novo coronavírus. O número teve acréscimo de 306 casos nas últimas 24 horas. Considerando apenas as mortes, capital chegou a 264 registros, com mais 13 adicionadas em um dia.

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde ainda mostra que 4.808 dos infectados são mulheres e 4.555 são homens. Ao todo, 8.281 não tinham qualquer relação profissional com a área da saúde, diferente de outros 1.082.

A pasta ainda informa que 8.457 não precisaram de internação para tratamento ou recuperação, diferente de outros 906 que precisaram passar algum tempo em unidades de saúde, sendo 457 em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

A SMS também detalha que 7.667 pessoas estão curadas, 253 seguem internadas e 1.179 seguem isoladas e monitoradas. Das 264 mortes até agora, 145 foram de pessoas do sexo masculino e 119 do sexo feminino. A maioria das vítimas tinha mais de 60 anos, com 199 registros.