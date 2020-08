Goiânia tem 27.765 casos de coronavirus registrados até agora. Destes, 24.540 já são considerados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) como curados, 361 seguem internados e 2.179 estão sendo acompanhados por equipes de saúde. Do total de infectados, 14.586 são do sexo feminino e 13.179, do sexo masculino.

Considerando apenas as mortes causadas pela doença, a capital tem 685 registros, sendo 33 acrescentadas na estatística nas últimas 24 horas. Ao todo, 410 eram do sexo masculino e 275, do sexo feminino. Ao todo, 510 vítimas tinham mais de 60 anos; 141 pessoas que morreram pela doença tinham entre 40 e 59 anos; 32 pessoas tinham entre 20 e 39 anos e duas pessoas tinham menos de 19 anos. Os principais sintomas das vítimas da infecção pelo Sars-CoV-2 eram falta de ar, tosse e febre alta persistente.

Do total de infectados, 25.783 não precisaram de internação, diferente de outros 1.982 pessoas que tiveram que passar algum período em leitos de hospital para tratamento e recuperação. Ao todo, 889 dessas pessoas precisaram de cuidados intensivos em leitos de UTI.