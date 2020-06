Goiânia tem, nesta quarta-feira (10) 85 mortes pelo novo coronavírus. São três óbitos a mais do que o registrado ontem e 22 a mais do que havia no primeiro dia deste mês. O boletim apresentado hoje ainda mostra que os casos confirmados tiveram acréscimo de mais 61 confirmações e chegou a 2.983.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 1.614 infectados são mulheres e 1.369 são homens. A faixa etária mais afetada é entre 20 e 39 anos, com 1.313 registros. Em segundo lugar aparecem as pessoas com idades entre 40 e 59 anos, com 1.072 casos. Em terceiro, idosos, com 424 casos.

Os principais sintomas reclamados pelas pessoas que testaram positivo para Covid-19 na capital são tosse, febre, dor de cabeça, perda de paladar, perda de olfato, diarreia, dores musculares, dor de garganta, desconforto respiratório e vômito.

Até agora a SMS tem 983 casos com investigação concluída. Destes, 788 não precisaram de internação. Outros 195 foram internados, sendo 120 em unidades de terapia intensiva. Desses 983 casos, além das 85 mortes, 735 já estão curados, 163 seguem isolados e 32 continuam internados.