Goiânia teve 82 confirmações do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, a Capital chega a 904 casos da infecção pelo vírus SARS-Cov-2. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que um óbito foi retirado da lista da Capital porque o paciente é de outro município. Com isso, Goiânia tem hoje, 29 mortes pela infecção.

Segundo o boletim apresentando pela pasta nesta sexta (15), do total de confirmações, 463 já tiveram a investigação concluída e é possível afirmar que a cidade ainda tem 361 pessoas que foram curadas, 16 que seguem internadas e 57 que continuam em isolamento domiciliar.

Do total de infectados, 483 são mulheres e 421 são homens. Com relação às idades das pessoas contaminadas, 22 tem menos de 10 anos, 28 tem de 10 a 19 anos, 381 tem de 20 a 39 anos, 315 tem idade entre 40 e 59 anos e 158 pessoas tem mais de 60 anos.