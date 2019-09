Cidades Goiânia tem 79 doses contra o sarampo Fórmulas estão disponíveis em três unidades de saúde da capital

Apenas três postos de saúde da capital ainda têm em seu estoque a vacina tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, a rubéola e a caxumba. Segundo levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia no fim da tarde desta segunda-feira (16), restam apenas 79 doses em unidades de saúde do município. Há 29 no Centro de Saúde (CS) Perim, na Região Norte...