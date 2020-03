Goiânia tem sete pacientes hospitalizados por causa do novo coronavírus (Covid-19). A capital já conta com 33 casos confirmados da doença de acordo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) neste sábado (28).

Pelo menos três deles estão são homens com 34, 43 e 35 anos que estão internados, respectivamente, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Clínica do Esporte e na enfermaria do Hospital do Coração Anis Hassi.

Em todo o Estado de Goiás, há ainda outros 23 casos confirmados da doença distribuídos nas cidades Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1), onde houve óbito, Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1). Há ainda um total 1.973 casos suspeitos e, até então, 573 pessoas tiveram o diagnóstico negativo para a doença.