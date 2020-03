Cidades Goiânia tem 63 erosões mapeadas Crateras preocupam moradores em tempos de chuva. De acordo com a Amma, 93,7 % ocorreram por falhas no sistema de drenagem

O período de chuvas aumenta a preocupação de quem moram em áreas afetadas por erosões em Goiânia. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Amma) monitora 63 pontos na capital. A maioria não oferece grandes riscos à segurança das pessoas, mas há casos graves. Entre os motivos para o surgimento do problema, as falhas no sistema de drenagem aparecem no topo da lista. ...