Cidades Goiânia tem 60% de aumento no volume de chuvas nos primeiros 10 dias do ano Somado ao que já choveu, a capital pode chegar a marca de 300 mm entre a segunda e a terceira semana do mês, quase igualando o total do mesmo mês no ano passado. Técnico diz que dinâmica de chuvas esperadas preocupa

Os primeiros dias do ano estão sendo mais chuvosos em Goiânia em comparação com o ano passado. É o que mostram os números repassados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). De acordo com a pasta, em 10 dias foram registrados 145 milímetros (mm) de chuvas na capital, 60% a mais que no ano passado, quando choveu 88 mm. E a...