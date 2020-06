Goiânia tem, nesta segunda-feira (29) 6.748 casos do novo coronavírus, com 381 confirmações nas últimas 24 horas. Considerando o total de casos, 155 são mortes relacionadas à infecção pelo vírus SARS-CoV-2, uma a mais do que o apresentado no último boletim. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a cidade ainda tem 5.386 curados, 253 seguem internados e outros 954 estão isolados por terem testado positivo e não apresentarem necessidade de permanecerem em unidades de saúde.

A pasta também informou que, até agora, 639 pessoas precisaram ficar internadas, sendo 311 delas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Das internações, 49% foram em unidades de saúde da rede particular e 51% em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando o sexo dos contaminados, 3.452 são mulheres e 3.296 são homens. O boletim ainda mostra que os mais infectados em Goiânia continuam sendo os jovens com idades entre 20 e 39 anos. Eles representam 44% do total, com 2.955 registros. Depois aparecem as pessoas com idades entre 40 e 59 anos, com 2.430 casos, 36% das contaminações.

Os idosos com mais de 60 anos representam 15% dos afetados, com 1.015 casos. Depois crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos chegam a 3%, com 217 casos. Os menos afetados na capital são as crianças com menos de dez anos, que tem 131 registros representando 2% do total de confirmações.