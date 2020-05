Goiânia tem 1.761 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Destes, 53 foram confirmados nas últimas 24 horas. A cidade também registrou mais nove mortes dentro mesmo período. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (29), são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O número contraria as informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), que computou somente quatro mortes nesta sexta em todo o Estado. No painel da Covid-19, da SES-GO, Goiânia tem 1.524 casos e 49 óbitos.

Reportagem do POPULAR do dia 19 deste mês, havia mostrado uma diferença de mais de 400 casos entre as informações divulgadas pela SES-GO e pelas prefeituras.

De acordo com os municípios, os bancos de dados do Ministério da Saúde, usados pela SES-GO para abastecer o painel, aprensentam uma série de problemas de utilização. Já a SES-GO, cobra dos municípios uma solução para as divergências.

Do número total de pessoas infectadas infectadas em Goiânia, 44,1% são profissionais da saúde. Destes, 30% são técnicos de enfermagem, 23% são médicos e 18% são enfermeiros.

Dos 1.761 casos, 887 (50,4%) ainda estão sob investigação epidemiológica. Dos 874 casos com investigação concluída, 652 já receberam alta, 151 estão em isolamento domiciliar e 31 estão internados.

Internações

Dos 874 casos com investigação concluída, 188 pessoas precisaram ficar internadas, sendo que 62% usaram o sistema privado de saúde e 38% o sistema público.

Dentre os indivíduos que precisaram de internação, 58% usaram uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Bairros

Os cinco bairros mais afetados de Goiânia pela Covid-19 são o Setor Bueno (131), seguido pelo Setor Oeste (90), Jardim América (51), Setor Central (46) e Jardim Goiás (42).