Já são 346 o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Goiânia, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em boletim com dados preliminares divulgado neste domingo (26), com contabilização até às 14h. No boletim de sábado (25), também com registros até às 14 horas do dia, eram 294 casos, o que representa uma alta de 52 confirmações em 24 horas. Desde a última quinta-feira (23), quando se registrou 256 casos, já são 90 pacientes a mais com a doença na capital. O número de óbitos, porém, permanece em 11.

Ao todo, 182 casos com a doença são do sexo feminino, o que representa 53%. A faixa etária mais acometida pela Covid-19 na capital é entre 20 e 39 anos, com 154 casos, seguida daquela entre 40 e 59 anos, já com 107 casos, e os maiores de 60 anos, que somam 69 confirmações. Além disso, 72 pessoas com a doença em Goiânia são profissionais da área da saúde.

Por outro lado, deste total de 346 casos confirmados, de acordo com a SMS, 134 estão sob investigação epidemiológica e 212 estão com a investigação concluída. Em relação a estes, 63 foram internados, sendo 34 em unidades de terapia intensiva (UTI). A maior parte dos infectados (69%) apresenta a tosse como sintoma e 58% teve ou ainda possui febre.