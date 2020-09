Goiânia tem, nesta terça-feira (1º), 34.750 casos de coronavírus (Sars-CoV-2), sendo 748 cadastrados no sistema de contagem nas últimas 24 horas. Ao todo, 32.169 pessoas já estão recuperadas e 223 seguem internadas. Outras 1.425 pessoas testaram positivo recentemente e são monitoradas pelas equipes de saúde. O total de mortes é de 933, com mais 27 casos inseridos na contagem desde ontem.

Das 933 mortes, 562 são de pessoas do sexo masculino e 371, do sexo feminino. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 693 mortes são de pessoas com mais de 60 anos e que tiveram a Covid-19 como causa. Depois aparecem 193 mortes de pessoas entre 40 e 59 anos. A SMS ainda registrou 44 mortes de pessoas entre 20 e 39 anos e três mortes de pessoas com menos de 19 anos.

Do total de pessoas que foram infectadas na capital, 32.317 não precisaram de internação hospitalar para tratamento. Diferente de outras 2.433, que tiveram que passar algum período em unidades de saúde, sendo que 1.116 precisaram de cuidados intensivos em leitos de UTI.