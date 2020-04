Goiânia tem 227 casos confirmados do novo coronavírus, 32 a mais do que o boletim desta sexta-feira (17). Dentro deste número, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) conta com nove mortes pela infecção do vírus SARS-Cov-2. De acordo com a pasta, 65 pessoas já foram curadas e outras 78 seguem em isolamento domiciliar. A Secretaria ainda informa que 17 pacientes com resultado positivo para a Covid-19 ainda seguem internadas em unidades de saúde.

O boletim divulgado nesta tarde pela SMS ainda detalha que entre os casos confirmados, 107 são mulheres e 120 são homens. Também consta que, do total, 60 são trabalhadores da saúde. Considerando as idades dos infectados, cinco tem menos que dez anos de vida, sete tem de 10 a 19 anos, cem pessoas têm de 20 a 39 anos, 73 tem de 40 a 59 anos e 42 tem mais que 60 anos de idade.

O levantamento atualizado ainda mostra que do total, 115 pessoas não precisaram ser internadas, diferente de outros 54 que tiveram que receber atendimento médico, sendo 45 na rede privada e outros nove na rede pública de saúde. Dos 54 que foram internados, 29 precisaram de cuidados mais específicos em unidades de terapia intensiva.

Goiás

No boletim estadual de dados sobre a infecção pelo novo coronavírus mostram que Goiás já tem 378 confirmações. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), duas pessoas morreram nas últimas 24 horas e alcançou 18 mortes pela infecção. Pelos dados estaduais, Goiânia aparece com 10 mortes, uma a mais que o que mostra o boletim municipal. Esta morte seria de uma pessoa que não estava na lista de casos suspeitos. A unificação dos dados deve ocorrer no próximo boletim das pastas.