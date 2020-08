Goiânia tem, nesta quinta-feira (27), 32.994 casos de coronavírus. O número teve acréscimo de mais 1.040 testes positivos nas últimas 24 horas. Deste total, 17.393 são mulheres e 15.601, são homens. Ao todo, 30.172 já estão recuperados, mas 250 ainda seguem internados.

De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 1.697 estão sendo monitoradas porque testaram positivo e não apresentaram sintomas graves. Ao todo, 30.717 pessoas não precisaram de internação na capital, diferente de outras 2.277, que precisaram de passar algum período em unidades de saúde, sendo 1.053 em leitos de terapia intensiva.

Goiânia tem, nesta quinta, 875 mortes causadas pela Covid-19. Destes, 522 são do sexo masculino e 353, do sexo feminino. As maiores vítimas continuam sendo os idosos, com 667 mortes de pessoas acima dos 60 anos. Também foi registrada a morte de outras 166 pessoas que tinham entre 40 e 59 anos. Pessoas com idades entre 20 e 39 anos somam 31 mortes e outras quatro vítimas tinham menos que 19 anos.