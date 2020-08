Goiânia atualizou o boletim de dados de infecção de coronavírus e, com mais 446 novos testes positivos, a capital chega a 31.954 casos nesta quarta-feira (26). O total de recuperados já chega a 39.307, mas outras 261 pessoas continuam internadas em tratamento contra a doença. A cidade ainda tem 1.538 pessoas que testaram positivo para a doença e seguem monitoradas por equipes de saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), do total de infectados, 16.842 pessoas são do sexo feminino e 15.112, do sexo masculino. Ao todo, 29.712 pessoas que testaram positivo não precisaram de internação hospitalar, diferente de outras 2.242, que tiveram de ser encaminhadas para unidades de saúde, sendo que 1.029 deles em unidades de terapia intensiva (UTI).

Considerando apenas as mortes, Goiânia teve mais 27 registros inseridos na plataforma de contagem nas últimas 24 horas e chegou a 848 óbitos. Destes, 509 são do sexo masculino e 339 do sexo feminino. Ao todo, 649 das vítimas tinham mais de 60 anos; 157 entre 40 e 59 anos, 38 estavam na faixa etária entre 20 e 39 anos e quatro vítimas ainda não tinham completado 19 anos.