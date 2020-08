Goiânia tem, nesta terça-feira (25), 31.508 casos de coronavírus, sendo 578 inseridos na contagem nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde informou no boletim de hoje que 16.599 dos infectados são do sexo feminino e 14.909, do sexo masculino. Ao todo, 1.735 estão sendo monitoradas depois de testarem positivo para a infecção pelo Sars-CoV-2.

Ao todo, 29.300 pessoas que se contaminaram com o novo vírus não precisaram de internação hospitalar, diferente de outras 2.208, que tiveram que passar algum período em unidades de saúde para tratamento, sendo 1.008 em leitos de terapia intensiva.

Considerando apenas as mortes por Covid-19 em Goiânia, o total de casos confirmados é de 821, com 19 casos inseridos na plataforma de registros desde ontem. Ao todo, 492 dos mortos são do sexo masculino e 329, do sexo feminino. Os sintomas mais recorrentes entre as vítimas foram falta de ar, tosse e febre.

A maioria dos mortos são idosos. Até agora, 624 pessoas com mais de 60 anos morreram vítimas da doença. Depois aparecem as pessoas com idades entre 40 e 59 anos, com 155 registros de óbitos. Também foram registraradas as mortes de 38 pessoas entre 20 e 39 anos e de quatro pessoas com menos de 19 anos.