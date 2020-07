Goiânia passou das 300 mortes causadas pelo novo coronavírus. Nesta sexta-feira (17), a capital teve acréscimo de mais dez óbitos e chegou a 307 registros. Ao todo são 168 vítimas do sexo masculino e 139 do sexo feminino. A faixa etária mais afetada em Goiânia é a de quem tem mais de 60 anos. Das 307 mortes, 235 são de idosos, o que representa 77% do total.

Considerando todos os casos da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, Goiânia já tem 10.808 confirmações, com 278 novos registros nas últimas 24 horas. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde tem 9.431 curados, 348 pessoas que continuam internadas e 722 moradores que seguem isolados depois de terem a confirmação da doença. Essas pessoas seguem monitoradas.

Considerado todos os casos, 9.681 não precisaram de internação hospitalar para tratamento da doença. Outras 1.127 precisaram permanecer alguns dias em unidades de saúde, sendo 550 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Ainda contando todos os infectados, 9.668 não tinham relação profissional com a área da saúde, diferente de outros 1.140 que atuam em clínicas, hospitais, entre outros.

Goiânia tem, nesta sexta, 361 leitos para tratamento de pacientes com Covid-19. Às 17h30 de hoje, a SMS informou que são 160 leitos de UTI, com com taxa de ocupação de 86%. Os leitos de enfermaria somam 201, com taxa de ocupação de 76%.