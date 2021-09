Cidades Goiânia tem 29 pontos de vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Goiânia abre 29 pontos de vacinação contra a Covid-19 para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses, a partir de 8h desta segunda-feira (20). Podem buscar um desses locais de vacinação as pessoas com os pré-requisitos estabelecidos pela campanha de imunização, como os idosos com idade acima de 70 anos, idosos imunossuprimidos, adolescentes entre 12 e 17 anos e ...