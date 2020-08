Goiânia teve apenas 47 novos casos de pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 inseridos na plataforma de contagem nas últimas 24 horas e chegou a 28.650 confirmações da doença. Isso não significa que apenas estes casos foram confirmados neste prazo, mas que apenas estes foram cadastrados no sistema on-line que notifica os testes positivos da doença. Já as mortes tiveram atualização de mais 61 casos e somam, nesta quinta-feira (20), 757.

Ainda de acordo com o boletim desta tarde, 25.257 pessoas estão recuperadas, depois de testarem positivo para a infecção. Outras 340 continuam internadas em unidades de saúde da capital recebendo tratamento para a melhora. Outras 2.296 pessoas receberam a confirmação nos últimos dias e ainda estão sendo monitoradas por equipes de saúde do município.

Entre os 757 mortos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contabilizou 452 vítimas do sexo masculino e 305 do sexo feminino. Ainda de acordo com a pasta, 591 vítimas tinham mais de 60 anos, 133 tinham entre 40 e 59 anos, 30 estavam na faixa etária entre 20 e 39 anos e três tinham menos que 19 anos.

Do total de pessoas infectadas em Goiânia, 26.578 não precisaram de internação em unidades de saúde, diferente de outras 2.072, que precisaram passar algum período em leitos de hospitais para receberem algum tipo de tratamento. Destas que internaram, 940 precisaram de leitos de terapia intensiva.