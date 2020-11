Goiânia confirmou 257 casos de coronavirus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas e tem, nesta terça, 72.454 testes positivos da doença. O total de mortes continua o mesmo dos últimos dias, com 1.734 já que a atualização municipal também é afetada pela instabilidade no sistema do Ministério da Saúde.

De acordo com os dados do boletim divulgados na tarde de hoje, dos 72.545 casos confirmados, 69.709 se referem a pessoas que já estão recuperadas. Outras 345 pessoas ainda estão internadas e 666 continuam isoladas, sendo monitoradas depois de testarem positivo para a infcção.

Entre os infectados, 31.180 pessoas tem entre 20 e 39 anos. Outras 24.418 pessoas tem entre 40 e 59 anos e 11.071 tem mais de 60 anos. Crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos registraram 4.135 casos da doença até agora e 1.650 crianças testaram positivo para Covid-19 depois de testes.

Também considerando o total de infectados, 67.364 pessoas não precisaram de internação hospitalar para tratamento contra a Covid-19. Diferente de outras 5.090 que demandaram auxílio médico para enfrentar a doença. Destes, 2.194 precisaram de leitos de terapia intensiva.