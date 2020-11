Goiânia tem 75.487 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 225 novos casos foram inseridos na plataforma de contagem dos dados nas últimas 24 horas. De acordo com a pasta, 73.040 pessoas já estão recuperadas da infecção e 271 continuam internadas. Outras 265 estão sendo monitoradas em suas casas depois de testarem positivo e não apresentarem sintomas graves da doença.

Considerando as mortes por coronavírus (Sars-CoV-2) na capital, a SMS informou que o total chegou a 1.920 nesta sexta depois de mais três mortes confirmadas. Destas, 59% são de vítimas do sexo masculino e 41%, de pessoas do sexo feminino. Do total, 78% das vítimas tinham mais de 60 anos; 18% tinham entre 40 e 59 anos; 4% tinham, entre 20 e 39 anos e as cinco mortes de pessoas com menos de 20 anos não atinge 1% dos casos.

Do total de infectados em Goiânia, 93%, que corresponde a 69.665 pessoas, não precisaram de internação hospitalar para tratamento contra a doença. Outros 5.612 infectados, que representam 7% do total, tiveram que passar algum período em unidades de saúde para tratamento. Destes, 2.453 precisaram de cuidados em leitos de terapia intensiva.