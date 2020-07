No dia em que Goiás contabilizou recorde de confirmações de mortes causadas pelo novo coronavírus, com 64 novos registros, Goiânia apresentou em seu boletim diário 22 óbitos. A pasta destacou que nenhuma morte ocorreu nas últimas 24 horas, mas que por atraso no cadastro por parte dos hospitais, todos entraram de uma vez na planilha de estatísticas. Com isso, a capital chega a 229 mortes pela infecção do Sars-CoV-2.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dos 229 mortos, 131 eram homens e 98 eram mulheres. Ao todo, 170 tinham mais de 60 anos; 46 tinham entre 40 e 59 anos; 12 tinham entre 20 e 39 anos e uma pessoa estava na faixa etária entre 10 e 19 anos. A SMS também informou que 172 vítimas tiveram de ficar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), mas mesmo assim não se recuperaram. Dez vítimas eram profissionais que atuavam em serviços ligados à saúde.

Falta de ar, tosse e febre foram os sintomas que as vítimas mais se queixaram. Além disso, 101 eram cardiopatas; 74 tinham diabetes; 43 tinham hipertensão; 26 doenças renais; 25 algum problema respiratório e 14 eram obesos. Além das 229 mortes registradas até agora, Goiânia tem 6.988 curados, 252 seguem internados e 1.022 estão isolados, sendo monitorados por equipes de saúde.

Total

Dos 8.491 casos confirmados até agora em Goiânia, 7.672 não precisaram de internação, diferente de outros 819 que necessitaram permanecer em unidades de saúde. Ato todo.408 ficaram em UTIs. A idade mais afetada pela doença ainda é de jovens com idades entre 20 e 39 anos, com 3.720 confirmações, que representa 44% dos casos. Depois aparecem as pessoas com idades entre 40 e 59 anos, com 3.040 casos e em seguida, os maiores de 60 anos, com 1.297 registros. Pessoas com idades entre 10 e 19 anos somam 276 registros e menores de dez anos, 158.