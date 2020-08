Goiânia tem 22.745 casos de coronavirus até agora, com 440 novos testes positivos inseridos na plataforma de contagem de dados nas últimas 24 horas. Destes, 20.113 já estão curados e outros 384 seguem internados em unidades de saúde para tratamento. Outros 1.678 estão sendo monitorados por equipes de saúde depois de serem infectados com o vírus Sars-CoV-2.

A SMS informou no boletim desta terça-feira (11) que do total de infectados, 11.876 são mulheres e 10.869, são homens. Ao todo, 20.949 não precisaram ser internados para tratamento contra a infecção, diferente de outros 1.796 pessoas, que tiveram que ser hospitalizados para atendimento médico, sendo 796 em leitos de terapia intensiva.

O total de mortes pela doença chegou a 570, com 17 novos casos inseridos nas últimas 24 horas no sistema. Destas mortes, 337 eram do sexo masculino e 233, do sexo feminino. Os idosos acima dos 60 anos representam o público mais vulnerável à doença, com 428 mortes. Depois aparecem as pessoas entre 40 e 59 anos, com 114 mortes. Entre 20 e 39 anos foram 27 óbitos e a outra morte é de adolescente, entre 10 e 19 anos.