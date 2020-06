Goiânia contabiliza 2.596 casos confirmados e 78 mortes pelo novo coronavírus. Os dados deste domingo (7) mostram 24 casos confirmados e nenhuma morte no período de 24 horas, em relação ao balanço desse sábado (8).

No último domingo (31 de maio), a capital apresentava 1.947 casos da doença e 60 mortes, o que mostra um aumento de 33% nos últimos sete dias nos novos casos e de 30% no registro de óbitos.

Na capital, 352 bairros registram pelo menos um caso da doença. Dentre os 2.596 casos confirmados, 157 não foram possíveis encontrar o bairro por meio do CEP do paciente. O setor Bueno segue com o maior número de casos confirmados, sendo 170 ao todo. O setor Oeste vem em segundo com 105 registros. Jardim Guanabara apresenta 77, o Jardim América 73, e a região Central 60 testes positivos.

Dentre os 2.596 casos confirmados de indivíduos que residem em Goiânia, 1.633 (62%) ainda estão sob investigação epidemiológica.

Dos 963 casos com investigação concluída pela SES, 731 estão considerados curados/recuperados. O que dá um percentual de 76% sobre esses registros já finalizados.

O novo relatório confirma ainda que a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Dos 195 pacientes internados pela doença na capital, 120 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Os sintomas mais comuns informados pelos 963 pacientes com investigação epidemiológica concluída são tosse (57%), febre (55%), dor de cabeça (39%), perda do paladar (33%), perda do olfato (33%) e diarréia (32%).