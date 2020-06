Goiânia tem 2.560 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus desde o início que a infecção chegou a Goiás. O total ganhou 150 confirmações desde o último boletim. Destes, 76 casos se referem a pessoas que morreram por complicações depois da doença, uma a mais do que o dado da quinta-feira (4).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 1.381 dos infectados são mulheres e 1.179 são homens. A pasta ainda informou que 74% não tem qualquer relação de trabalho ou convivência com a área da saúde, diferente de outros 557 profissionais (22% do total) que prestam algum serviço na área. A SMS ainda apura outros 83 casos.

A Secretaria Municipal de Saúde investiga todos os casos que testam positivo e até agora 962 já foram concluídos. Destes, 768 não precisaram de internação e 194 tiveram que passar alguns dias em unidades de saúde para receberem tratamento. Destes 194, 119 foram internações de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).