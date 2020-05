Goiânia tem 1.326 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (22). De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dos 176 novos casos que entraram na estatística, 122 se referem a pacientes que tinham suspeita sob investigação. Além disso, a pasta informou que mais duas mortes entraram para o boletim da Capital, que passa de 37 para 39 mortes causadas pela infecção do vírus SARS-Cov-2.

A SMS informou que do total de pessoas que testaram positivo, 703 são mulheres e 624 são homens. Ainda informam que 860 não são trabalhadores da saúde e que investigam 98 pessoas para saber se tinham alguma relação com este tipo de trabalho. Dos 368 que mantêm algum vínculo profissional com a saúde, a maior parte dos infectados são técnicos de enfermagem, médicos e enfermeiros, respectivamente.

A Secretaria Municipal de Saúde concluiu a investigação de 655 casos e identificou 505 curados, 22 que seguem internados, 89 que continuam em isolamento social, além das 39 mortes. Desses 655 casos, 504 não precisaram de internação, diferente de outros 151, que deram entrada em unidades de saúde para tratamento contra a infecção, sendo que 91 precisaram de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Das internações, 99 foram em hospitais particulares e 52 em unidades públicas.