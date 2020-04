Goiânia confirmou mais 17 casos nas últimas 24 horas e chegou a 173 confirmações da infecção pelo novo coronavírus. O número de mortes, no entanto, se manteve o mesmo, com 11 casos. Atualmente a Capital tem 77 pessoas curadas, 99 seguem em isolamento domiciliar depois da confirmação e outras 13 continuam internadas.

Comparando com a última sexta-feira, o aumento de casos foi de 28%, passando de 195 casos confirmados para 273. Considerando apenas as mortes nesta semana, o aumento foi de dois casos. No dia 17 de abril o total de óbitos confirmados era nove.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou em seu boletim que do total de casos, 131 são mulheres e 142 são homens. Do total, 68 são trabalhadores da saúde, sendo 15 que trabalham em viagem ou contato com o paciente e outros 53 em unidades de saúde.

A faixa etária mais afetada, até agora, é a de pessoas com 20 a 39 anos, que já conta com 119 contaminados pelo SARS-Cov-2. Em segundo lugar aparecem as pessoas com idade entre 40 a 59 anos, com 89 infectados. Ainda existem 52 pessoas infectadas que têm mais de 60 anos. Os menores índices são registrados entre crianças e adolescentes. Seis crianças menores de 10 anos tiveram a confirmação e outras 7 com idade entre 11 e 19 anos testaram positivo para a Covid-19.

No dado geral de contaminados, a SMS contabiliza 139 pessoas que não precisaram de internação para cuidados com os sintomas da Covid-19. Outras 61 precisaram ficar nas unidades de saúde, sendo que apenas nove foram em unidades da rede pública. Além disso, a SMS informou que das 61 internações, 32 foram em unidades de terapia intensivas (UTIs).