Goiânia confirmou mais 15 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um ocorreu nesta sexta-feira (3), duas na quinta-feira (2) e as outras ocorreram em outros dias, mas só agora foram inseridas no sistema. Ao todo, Capital tem 7.725 testes positivos para a doença causada pelo SARS-CoV-2.

Considerando o sexo dos infectados, 3.960 são mulheres e 3.765 são homens. Do total, 6.724 não eram trabalhadores da saúde e outros 1.001 tinham algum tipo de relação profissional com unidades de saúde. Os mais infectados ainda são técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros, recepcionistas e fisioterapeutas.

A SMS também informou no boletim divulgado na tarde desta sexta que 6.971 pessoas não precisaram de internação. Outros 754 precisaram de internação, sendo que 374 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A pasta também informou que 6.088 estão curados da infecção e 1.196 estão em isolamento domiciliar e 246 seguem internados.

Os dez bairros mais afetados pela doença são: Setor Bueno, com 322 casos; Jardim Guanabara, com 279; Setor Oeste, com 212; Jardim América, com 181; Jardim Novo Mundo, com 170 casos; Jardim Goiás, com 147; Parque Amazônia, com 142; Setor Central, com 135; Setor Pedro Ludovico, com 125 e Setor Leste Universitário, com 124.