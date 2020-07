Goiânia tem, nesta segunda-feira (27), 14.648 casos do novo coronavírus. O número teve acréscimo de 761 testes positivos nas últimas 24 horas, sendo cinco novas mortes causadas pelo vírus SARS-CoV-2. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capital tem 419 mortes pela doença.

Ao todo, 246 vítimas eram do sexo masculino e 173, do sexo feminino. Os sintomas mais comuns entre os mortos pela doença foram falta de ar, febre alta e tosse. Do total de vítimas, dez eram profissionais da saúde e 321 tinham mais de 60 anos de vida.

Além dos 419 mortos, Goiânia tem 12.574 pessoas que já estão curadas, 1.301 que estão isoladas em casa, sendo monitoradas por equipes de saúde e 354 que continuam internadas. A faixa etária mais afetada continua sendo de pessoas entre 20 e 39 anos, com 6.218 casos.

Do total de casos confirmados na capital, 13.279 não precisaram de internação hospitalar para se recuperarem. Em outros 1.369 casos, os pacientes precisaram passar algum período em unidades de saúde para atendimento, sendo 630 deles em leitos de terapia intensiva.