Goiânia tem, nesta sexta (24), 13.529 confirmações do novo coronavírus. O número teve acréscimo de 495 testes positivos nas últimas 24 horas, sendo 20 mortes. Com isso o total de óbitos passa de 378 para 398. O total de curados chega a 11.454.

O boletim apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) também mostra que existem 381 pessoas internadas na capital e 1.296 pessoas que testaram positivo e estão em casa, sendo monitoradas por equipes de saúde.

Do total de infectados, 6.945 são pessoas do sexo feminino e 6.584 do sexo masculino. Ao todo, 12.264 não tinham qualquer relação profissional com a área da saúde, diferente de outros 1.265, que atuavam em clínicas, consultórios, postos, entre outros.

Considerando apenas as mortes pela infecção do vírus SARS-CoV-2, 229 eram homens e 169 eram mulheres. A maioria das vítimas tinham 60 anos ou mais. Ao todo, 307 vítimas tinha essa idade. O sintoma mais informado pelas vítimas foi dificuldade respiratória.