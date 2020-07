Goiânia teve acréscimo de 1.305 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo 17 mortes. Com isso, o total de casos chega a 12.303. O alto número se deve, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ao período de instabilidade do sistema do Ministério da Saúde no último final de semana. De acordo com a pasta, apenas uma dessas mortes ocorreram neste prazo, as outras são atualizações de dias anteriores.

A SMS informou que, do total de casos, 10.559 são pessoas que já tiveram evolução de seus quadros para a cura. Outras 1.009 seguem isoladas em suas casas, sendo monitoradas por equipes de saúde. Ainda existem 389 pessoas que estão internadas buscando a recuperação da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Os outros 346 casos que são necessários para chegar aos 12.303 testes positivos da capital se referem às mortes.

Considerando apenas estes óbitos, a SMS informou que 195 são homens e 151 são mulheres. A maioria dos mortos tinham mais de 60 anos: 267. Ainda foram registradas 60 mortes de pessoas com idades entre 40 e 59 anos, 18 mortes de pessoas entre 20 e 39 anos e uma pessoa mais nova que 20 anos. A comorbidade que mais atingia as vítimas era a cardiopatia, com 145 relatos. Além disso existiam 112 diabéticos, 70 hipertensos, 41 pessoas com problemas respiratórios, 37 com problemas renais e 17 obesos.