Goiânia tem, nesta quinta-feira (2), 7.349 casos do novo coronavírus. O número teve acréscimo de 366 casos desde a quarta-feira. Destes total, 180 se referem a mortes causadas pela infecção do SARS-CoV-2, 11 a mais do que o divulgado no último boletim.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que dos 11 óbitos inseridos nas últimas 24 horas, somente dois ocorreram desde ontem, os demais foram de notificações atrasadas feitas à Coordenação Municipal de Segurança do Paciente e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (CIEVS) pelos hospitais.

A pasta também informou que 3.772 dos infectados são mulheres e 3.577 são homens. Do total, 6.380 não tinham qualquer relação profissional com a saúde, diferente de outros 969. A faixa etária mais afetada continua sendo entre 20 e 39 anos, com 3.226 casos, seguido por quem tem entre 40 e 59 anos, com 2.630 casos.

Do total, 6.629 não precisaram de internação durante o tratamento, diferente de outros 720, que foram internados, sendo 357 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda considerando todos os infectados, 5.841 estão curados, 254 estão internados e 1.074 seguem isolados, sendo monitorados.

O Setor Bueno continua sendo o bairro com maior número de casos, com 322 registros. Em seguida aparece o Jardim Guanabara, com 279 casos; Setor Oeste, com 212 casos; Jardim América, com 181 e Jardim Novo Mundo, com 170 registros.