Goiânia tem, nesta segunda-feira (20), 10.872 casos do novo coronavírus. O número recebeu 32 novos casos nas últimas 24 horas. A pasta informou que este dado não representa a realidade de testagens, mas por conta de instabilidade no sistema e-SUS, do Ministério da Saúde, não foi possível realizar a atualização completa. A pasta detalhou que só foi possível atualizar os casos graves de Covid-19 em Goiânia, os casos leves ficaram incompletos. Com isso, dos 13 óbitos que aparecem no boletim de hoje, somete um ocorreu nas últimas 24 horas. O total de mortes na capital é de 324.

Considerando apenas as mortes, 250 vítimas tinham mais de 60 anos; 54 tinham entre 40 e 59 anos, 18 tinham entre 20 e 39 anos e duas pessoas tinham menos que 19 anos. Também foi informado pela pasta que 140 tinham algum tipo de cardiopatia; 105 informaram ter diabetes; 65 eram hipertensos; 38 tinham algum problema respiratório, 36 tinham problemas renais e 14 eram obesos.

Além das 324 mortes pela doença, Goiânia tem 9.789 curados e 360 pessoas seguem internadas em tratamento contra a infecção. Outras 399 pessoas seguem em isolamento domiciliar. A pasta também informou que, do total de infectados, 9.693 não precisaram de internação. Outros 1.179 precisaram passar algum período em unidades de saúde, sendo 564 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).