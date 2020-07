Goiânia tem, nesta quinta-feira (16), 10.530 casos do novo coronavírus. O número teve acréscimo de 88 registros nas últimas 24 horas. Neste mesmo período, a capital chegou a 297 mortes pela infecção do vírus Sars-CoV-2, com 17 novos óbitos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que dos 17 novos óbitos, seis ocorreram nas últimas 24 horas, os demais foram de notificações atrasadas por parte dos hospitais.

O boletim divulgado na tarde desta quinta ainda mostra que as mulheres ainda são maioria nos registros de infecções, com 5.379 casos. O total de homens afetados é de 5.151. Ao todo, 9.405 não têm qualquer relação profissional com áreas da saúde, diferente de outros 1.125 que trabalham em clínicas, hospitais, postos de saúde, consultórios, entre outros.

Do total, 9.447 não precisaram de internação. Outros 1.083 foram hospitalizados, sendo 536 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A pasta ainda informa que 8.892 estão curados, 332 seguem internados e outros 1.009 estão em isolamento domiciliar depois de testarem positivo para a infecção do Sars-CoV-2.