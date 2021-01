Cidades Goiânia suspende ponto factual de servidores no carnaval; seis cidades goianas cancelam festejo Com isso, além de funcionários públicos estaduais, os municipais também devem trabalhar normalmente na Capital nos dias 15 e 16 de fevereiro

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, informou na manhã deste sábado (30) que Goiânia vai cancelar o ponto facultativo durante o carnaval deste ano. Medida segue decisão do governo de Goiás e busca evitar a propagação da covid-19 no Estado. Com isso, além de funcionários públicos estaduais, os municipais também devem trabalhar normalmente nos dias 15 e 16 de fevereiro. A...