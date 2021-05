Cidades Goiânia suspende imunização de grávidas com vacina da Astrazeneca Decisão segue recomendação da Anvisa, que indiciou o uso do imunizante conforme especificações da bula

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) suspendeu a vacinação de grávidas com o imunizante da AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19. A medida segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em comunicado emitido na noite de segunda-feira (10). A SMS orienta que as pacientes agendem seu atendimento vacinal para as 12 unidades de saúde n...