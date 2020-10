Cidades Goiânia soma 67.628 infecções confirmadas por Covid-19 Mais de 1.600 óbitos foram registrados na capital em função da doença

Nas últimas 24 horas, Goiânia confirmou mais 350 novos casos de coronavírus e duas mortes em decorrência do vírus. Com a atualização do boletim epidemiológico deste domingo (25), a capital soma 67.628 infecções e 1.618 óbitos. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde também mostram que 64.571 estão recuperadas do vírus. O boletim detalha que, em Goi...