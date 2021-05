Seguindo o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19, Goiânia segue aplicando a primeira dose em pessoas com comorbidades a partir de 18 anos e profissionais da saúde, sob agendamento, nesta quarta-feira (19). Já os idosos com 76 anos ou mais poderão receber a segunda dose da Astrazeneca com aprazamento para os dias 22,25,27 e 31 de maio, sem necessidade de agendamento prévio.

A Prefeitura informou também que os profissionais da saúde que estão com o reforço da vacina em atraso, bem como os idosos a partir de 60 anos que ainda não receberam a primeira dose, serão atendidos nesta quarta-feira.

Pessoas com comorbidades podem dirigir-se a uma das 13 unidades de saúde espalhadas pela capital, apresentando um dos seguintes documentos: Laudo médico com a indicação da comorbidade; formulário disponível no site da prefeitura, carimbado e assinado pelo médico, prescrição médica da vacinação com indicação da comorbidade ou Relatório da equipe de atenção primária com a cópia do prontuário do paciente.

Já os idosos recebem o reforço do imunizante em seis escolas municipais, Área 1 PUC Goiás e nos drives do Shopping Passeio das águas e Estádio Serra Dourada. Trabalhadores da saúde serão atendidos no Shopping Cerrado para a primeira dose.