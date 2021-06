Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 52 anos nesta quinta-feira (10). Foram disponibilizados 27 postos de vacinação na capital para aplicação da primeira dose, via agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Além disso, há a opção drive-thru, localizada no shopping Passeio das Águas, sem necessidade de se agendar previamente.

Por determinação do Ministério da Saúde, 30% do quantitativo de doses recebidas devem atender aos grupos prioritários, e os 70% restantes devem ser direcionadas para a população geral por idade, em ordem decrescente de acordo com a disponibilidade.

Seguem também sendo imunizadas pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e da educação, e os idosos que estiverem com o reforço da vacina em atraso.