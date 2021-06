Nesta segunda-feira (28), Goiânia segue vacinando pessoas a partir de 45 anos sem comorbidades, grupos prioritários, gestantes sem comorbidades, puérperas e lactantes. Quem estiver com o reforço em atraso também pode receber o imunizante. Confira abaixo os horários e locais:

Grupos prioritários e pessoas a partir de 45 anos, sem comorbidades

Por agendamento – pedestres (8h às 17h)

- Distrito Sudoeste:

▪️ CIAMS Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n - Vila Novo Horizonte

▪️ CSF Residencial Itaipu: R. RI 9, 08 - Qd 107 - Residencial Itaipú, Goiânia - GO

▪️ CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita, Goiânia - GO

- Distrito Noroeste:

▪️ CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, 1656 - Boa Vista, Goiânia - GO

▪️ CSF Novo Planalto: R. Amadeus - Res. Mansões Paraíso, Goiânia - GO

▪️ CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo Qd. D - Vila Mutirão, Goiânia - GO

- Distrito Campinas-centro:

▪️ C.S Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 - Cidade Jardim, Goiânia - GO

▪️ CSF Leste Universitário: R. 218 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO

▪️ CS Marinho Lemos: Av. Armando de Godoy, s/n - Setor Negrão de Lima, Goiânia - GO

- Distrito Norte:

▪️ CSF Guanabara I: R. Porto Alegre, 44 - Jardim Guanabara

▪️ Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

- Distrito Oeste:

▪️ CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, Bairro - s/n - São Francisco, Goiânia - GO

▪️ CSF Parque Industrial João Braz: R. Rodrigues Alves, s/n - Parque Industrial Joao Braz, Goiânia - GO

▪️ CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz, Goiânia - GO

▪️ CSF Jardim Cerrado IV: Rua Das Paineiras Apm 06 Qd 21 Lt 0 Residencial Jardim Do Cerrado IV, Goiânia - GO

- Distrito Leste:

▪️ UPA Dr. Paulo Garcia (UPA Chácara do Governador): Rua Df-02 Lt. 14 Esq. Rua Df-18 Chácara Do Governador, Goiânia - GO

▪️ UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York, 667-569 - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

▪️ CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais, Goiânia - GO

- Distrito Sul:

▪️ CS Pq Amazônia: Praça José Rodrigues De Morais Neto S/nº Parque Amazônia, Goiânia - GO ▪️ UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 - Jardim América, Goiânia - GO

Grupos prioritários e pessoas a partir de 45 anos, sem comorbidades

Por agendamento – pedestres (8h às 17h)

● Área I da PUC: R. 235, 722 - Setor Leste Universitário

Gestantes sem comorbidades, lactantes e puérperas

Sem agendamento – pedestre (8h às 17h)

● Área I da PUC: R. 235, 722 - Setor Leste Universitário

Segunda dose em atraso Coronavac

Sem agendamento – pedestre (8h às 17h)

▪️ UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 - Jardim América, Goiânia - GO