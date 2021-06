Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19 nos grupos prioritários e em pessoas a partir de 52 anos sem comorbidades, nesta segunda-feira (14). Foram disponibilizados 21 postos espalhados pela capital, com atendimento de 8h às 17h, mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Já o drive-thru localizado no shopping Passeio das Águas é destinado à vacinação por idade com demanda espontânea, das 8h à s13h.

Nos grupos prioritários estão pessoas com comorbidades e deficiências, trabalhadores da saúde e da educação. Confira os locais de vacinação:

- Pedestres (com agendamento)

Área I da PUC

CIAMS Novo Horizonte

CSF Pq Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF Boa Vista

CSF Novo Planalto

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Leste Universitário

CS Marinho Lemos (Setor Negrão de Lima)

CSF Jardim Guanabara I

Ciams Urias Magalhães

CSF Bairro São Francisco

CSF Vera Cruz II

CS João Braz

CSF Jardim do Cerrado IV

UPA Chácara do Governador

UPA Jardim Novo Mundo

CSF Dom Fernando

UPA Jardim América

C.S Parque Amazônia

- Drive thru (sem agendamento)

Shopping Passeio das Águas

