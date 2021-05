Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19, nesta terça-feira (18). Podem receber a primeira dose do imunizante pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, profissionais da saúde e idosos com 60 anos ou mais. Já o reforço está sendo aplicado em trabalhadores da saúde que ainda não tomaram a segunda dose da Astrazeneca, e idosos de 62 e 63 anos que foram vacinados com a Coronavac.

Pessoas com comorbidades

Neta fase enquadram-se pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos; pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos; gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação, além de relatório médico comprovando a comorbidade; pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos; pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 18 a 59 anos. Ao todo, foram disponibilizados 19 postos de vacinação, sendo 13 unidades de saúde e seis escolas municipais.

Idosos

A primeira dose para idosos com 60 anos ou mais e reforço da Coronavac em pessoas de 62 e 63 anos são aplicados em seis escolas municipais e na Área I da PUC para pedestres, sem agendamento.