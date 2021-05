Cidades Goiânia segue vacinação contra a Covid-19 em quatro grupos prioritários nesta segunda-feira (17) Enquadram-se nesta fase pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos; idosos a partir de 62 anos; e profissionais da saúde

Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19 em quatro grupos prioritários, nesta segunda-feira (17). Ao todo, são 18 postos espalhados pela cidade, nas modalidades para pedestres e drive-thru. Enquadram-se nesta fase pessoas com comorbidades a partir de 18 anos (1ª dose); gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos (1ª dose); idosos a partir de 62 ...