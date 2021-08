A Prefeitura de Goiânia seguirá nesta terça-feira (17) com a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 25 anos ou mais e para grupos prioritários. Para isso, disponibilizará 25 pontos de imunização, das 8h às 17h, incluindo o drive-thru do Shopping Passeio das Águas, onde serão distribuídas 2 mil senhas para atendimento espontâneo. Ao todo, 65% dos moradores da capital receberam pelo menos uma dose da vacina, estima a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

O Ciams Dr. Domingos Viggiano segue disponível para atendimento sem agendamento, das 8 às 17 horas, para as gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), para primeira e segunda doses, e idosos com segunda dose em atraso da Coronavac.

A documentação necessária para se vacinar continua sendo o original com foto e em caso de grupos prioritários os documentos comprobatórios (disponíveis no site Imuniza Gyn), já para receber o reforço do imunizante (segunda dose) é preciso apresentar também o comprovante da primeira aplicação da vacina.

A segunda dose da AstraZeneca, para aqueles com data marcada até 20 de agosto, já está disponível. Não precisa agendar. Quem está em atraso para tomar a segunda dose das vacinas Coronavac e Pfizer, também não precisa agendar.

Confira os locais de vacinação

1° dose – 25 anos ou mais sem comorbidades – sem agendamento

Horário: 8h às 17h

Local: drive-thru do Shopping Passeio das Águas: Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras

1° dose – 25 anos ou mais sem comorbidades – por agendamento

Horário: 8h às 17h

Locais:

-Distrito Sudoeste:

CIAMS Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n - Vila Novo Horizonte.

CSF Residencial Itaipu: Rua Ri 9, 08 - Quadra 107 - Residencial Itaipú.

-Distrito Noroeste:

CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo Quadra. D - Vila Mutirão.

CSF Curitiba: R. Jc 27 - Jardim Curitiba.

- Distrito Campinas Centro:

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 - Cidade Jardim.

CSF Criméia Oeste: Av. Domingos Lemos do Prado, 32 - St. Crimeia Oeste.

- Distrito Oeste:

CSF Vera Cruz: I - R. Eunice Weaver, 2 - Conj. Vera Cruz.

CS João Braz: R. Rodrigues Alves, s/n - Parque Industrial Joao Braz.

CSF Cerrado IV: R. Pingo de Ouro, s/n - Jardim do Cerrado IV.

CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, s/n - SAO FRANCISCO.

SEST SENAT: Av. Castelo Branco, s / n - São Francisco.

- Distrito Leste:

UPA Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13.

CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais.

UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 - Jardim Novo Mundo.

- Distrito Sul:

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues De Morais Neto S/nº Parque Amazônia.

1° dose – grupos prioritários – por agendamento

Horário: 8h às 17h

Local: CSF Leste Universitário: R. 218 - Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

2° dose – Vacina AstraZeneca para pessoas com data marcada até o dia 20 de agosto e em atraso – sem agendamento – por ordem alfabética

Horário: 8h às 17h

-Iniciais de A a L: atendimento das 08h às 12h

-Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 17h

Obs: importante ressaltar que o aprazamento indicado pelo laboratório é entre 11 e 12 semanas, portanto, é seguro adiantar

Locais:

-Distrito Sudoeste:

Núcleo Socioambiental do Puama: Residencial Celina Park.

-Distrito Noroeste:

Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova.

-Distrito Oeste:

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz

Distrito Leste:

Centro Social Imaculada Conceição: Quadra 176 - Lote 15, Praça Washington, S/N - Jardim Novo Mundo.

Distrito Sul:

Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito: Rua C - 148, nº 875, Jardim América.

-Distrito Norte:

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I)

2° dose – Vacina Coronavac em atraso – sem agendamento

Horário: 8h às 17h

Local: Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito: Rua C - 148, nº 875, Jardim América.

2° dose – Vacina Pfizer em atraso – sem agendamento

Horário: 8h às 17H exceto na Área I da PUC que funciona até às 16h.

- Iniciais de A a L: atendimento das 8h às 12h

- Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 16h

-Distrito Sudoeste:

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita, Goiânia – GO

-Distrito Campinas-Centro:

Área I da PUC: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO

-Distrito Oeste:

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz

-Distrito Leste:

Centro Social Imaculada Conceição: Quadra 176 - Lote 15, Praça Washington, S/N - Jardim Novo Mundo.

-Distrito Norte:

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

-Distrito Noroeste:

Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova.

1 ° dose e reforço de idosos em atraso, gestantes e puérperas - pedestre - sem agendamento

Horário de atendimento: 8h às 17h

Local: UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 - Jardim América, Goiânia - GO