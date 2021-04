Cidades Goiânia segue com vacinação contra Covid-19 nesta segunda-feira (12) Atendimento se destina à primeira dose em trabalhadores da saúde acima de 55 anos e reforço em idosos a partir de 73 anos

Goiânia continua com o plano de vacinação contra a Covid-19 em idosos e trabalhadores da saúde nesta segunda-feira (12). As doses da Coronavac serão aplicadas em pessoas a partir de 73 anos, com iniciais de A a J, além da primeira dose em profissionais da saúde com idade acima de 55 anos. O atendimento começa às 8h e segue até às 17h, em escolas municipais e dois postos d...